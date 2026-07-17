Safran annonce le lancement sur son site d'Istres d'une campagne d'essais au sol du démonstrateur hybride électrique PHILEAS, soutenu par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre de France 2030.
Menés pendant environ 6 mois pour près de 300 heures d'essais, ces tests doivent valider l'intégration et le fonctionnement de technologies d'hybridation électrique sur un moteur à l'échelle 1.
Les essais porteront notamment sur la gestion des flux de puissance entre le moteur et l'avion afin d'optimiser les performances sur toutes les phases de vol. "Nous sommes fiers de lancer cette campagne d'essais au sol qui marque une nouvelle étape dans la maturation des technologies d'hybridation électrique", déclare Pierre Cottenceau, directeur technique de Safran Aircraft Engines.
Cette campagne s'inscrit dans les objectifs technologiques du programme CFM RISE, qui vise une réduction de 20% de la consommation de carburant par rapport aux moteurs actuels, et jusqu'à 80% avec l'utilisation de carburants d'aviation durables.
Peu avant 15h30, le titre Safran reculait de 1,3% à la Bourse de Paris.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.