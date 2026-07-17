Safran lance les essais au sol de son démonstrateur hybride électrique PHILEAS

Le motoriste franchit une nouvelle étape dans le développement des technologies d'hybridation électrique destinées aux futurs moteurs d'avion.

Safran annonce le lancement sur son site d'Istres d'une campagne d'essais au sol du démonstrateur hybride électrique PHILEAS, soutenu par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre de France 2030.



Menés pendant environ 6 mois pour près de 300 heures d'essais, ces tests doivent valider l'intégration et le fonctionnement de technologies d'hybridation électrique sur un moteur à l'échelle 1.



Les essais porteront notamment sur la gestion des flux de puissance entre le moteur et l'avion afin d'optimiser les performances sur toutes les phases de vol. "Nous sommes fiers de lancer cette campagne d'essais au sol qui marque une nouvelle étape dans la maturation des technologies d'hybridation électrique", déclare Pierre Cottenceau, directeur technique de Safran Aircraft Engines.



Cette campagne s'inscrit dans les objectifs technologiques du programme CFM RISE, qui vise une réduction de 20% de la consommation de carburant par rapport aux moteurs actuels, et jusqu'à 80% avec l'utilisation de carburants d'aviation durables.



Peu avant 15h30, le titre Safran reculait de 1,3% à la Bourse de Paris.