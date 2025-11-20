Safran Landing Systems annonce la signature d'un accord à long terme avec Riyadh Air, pour fournir des roues et des freins électriques en carbone à la future flotte de plus de 70 Boeing 787-9 de cette nouvelle compagnie aérienne saoudienne.

'L'un des éléments déterminants dans la décision de Riyadh Air a été la légèreté des solutions proposées. Il s'agit d'un atout majeur pour optimiser les performances des avions dans les conditions de haute altitude de l'aéroport international King Khaled', explique-t-il.

Dans le cadre de cet accord, Safran Landing Systems fournira en outre son tout dernier testeur de freins électriques pour le Boeing 787, accompagnera Riyadh Air dans le développement de ses capacités de réparation, et formera ses ingénieurs spécialisés.