Safran Landing Systems annonce la signature d'un accord à long terme avec Riyadh Air, pour fournir des roues et des freins électriques en carbone à la future flotte de plus de 70 Boeing 787-9 de cette nouvelle compagnie aérienne saoudienne.
'L'un des éléments déterminants dans la décision de Riyadh Air a été la légèreté des solutions proposées. Il s'agit d'un atout majeur pour optimiser les performances des avions dans les conditions de haute altitude de l'aéroport international King Khaled', explique-t-il.
Dans le cadre de cet accord, Safran Landing Systems fournira en outre son tout dernier testeur de freins électriques pour le Boeing 787, accompagnera Riyadh Air dans le développement de ses capacités de réparation, et formera ses ingénieurs spécialisés.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
