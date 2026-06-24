Chouchou de l'aéronautique française, le titre Safran flirte avec ses sommets, porté par des carnets de commandes pleins et des résultats record. A ce niveau de valorisation, les faux-pas deviennent dangereux. Mais Safran reste solidement arrimé à la croissance régulière de l'aviation commerciale, qui lui garantit visibilité et barrières à l'entrée élevées.

Le titre Safran atteint ses sommets. En trois ans, le cours a plus que doublé pour évoluer aujourd'hui près des 350 EUR. Depuis la création du groupe en 2005, il a été multiplié par plus de 20, et près de 30 dividendes réinvestis. Carnets de commandes pleins, résultats annuels record : examinons les ingrédients de cette réussite pour voir si elle peut se prolonger.

Commençons par les piliers de cette croissance. Le cœur historique du groupe, c'est la propulsion : 50% du chiffre d'affaires en 2025. Ce premier moteur financier couvre la motorisation des avions et hélicoptères, les transmissions et le spatial via ArianeGroup. En son centre, CFM International, coentreprise à parité avec l'américain GE Aerospace. Prolongée jusqu'en 2050, l'alliance place Safran en monopole sur le Boeing 737 MAX et en duopole avec Pratt & Whitney sur la famille A320neo d'Airbus. Elle a aussi enfanté le moteur le plus vendu de l'histoire de l'aviation, le CFM56, et son successeur, le LEAP.

Deuxième appui, la branche Équipements & Défense pèse 39% des ventes : trains d'atterrissage, freins, nacelles, systèmes électriques et électronique de défense, auxquels s'ajoute désormais l'activité Collins Aerospace acquise en 2025. Le reste des revenus provient de l'aménagement de cabines.

Safran doit son statut de valeur vedette de la Bourse de Paris à un modèle redoutablement efficace. Le groupe dégage peu de marge sur les équipements neufs, mais s'assure des revenus lucratifs et prévisibles sur tout le cycle de vie des moteurs, via les pièces de rechange et la maintenance. En 2025, les services ont représenté plus de 50% de l'activité globale, et jusqu'à 65% dans la seule propulsion. Tout filerait droit comme une piste d'atterrissage… sans un gros grain de sable conjoncturel.

L'arroseur arrosé ?

Depuis plusieurs années, les retards empoisonnent les relations dans le secteur. Les compagnies aériennes pointent les constructeurs, Airbus et Boeing, qui accusent les motoristes comme Safran, lesquels rejettent la faute sur leurs sous-traitants. Chacun se renvoie la balle. En attendant, ce sont les spécialistes de la maintenance qui profitent de la situation.

Car Safran réalise l'essentiel de ses marges sur le cycle de vie des moteurs : plus ils durent, plus ils rapportent. Faute de pouvoir renouveler leurs flottes, les compagnies prolongent la vie de leurs vieux appareils, qui continuent de voler et réclament un entretien toujours plus fréquent. Ironie de l'histoire : les motoristes encaissent les bénéfices d'une crise dont ils sont en partie responsables.

Pourquoi le sommet boursier cache un risque d'exécution

Ces retards de livraison créent de fortes tensions avec Airbus et Boeing. A long terme, ils pourraient écorner l'image du groupe et lui coûter des parts de marché. Un scénario pour l'instant écarté, faute de concurrents sérieux. En prolongeant la vie des anciens appareils, Safran freine par ailleurs le renouvellement des flottes.

Le groupe a livré un nombre record de 1 802 moteurs LEAP en 2025. Cependant la direction identifie son principal risque : la capacité de production de la chaîne d'approvisionnement. Si les sous-traitants ne tiennent pas la cadence (ce que l'on observe déjà), la machine à cash pourrait ralentir.

S'ajoute une transition délicate. La vache à lait historique, le CFM56, s'efface progressivement du catalogue, tandis que les marges de maintenance de son successeur, le LEAP, peinent encore à se matérialiser dans les comptes. Si ce passage de témoin est mal négocié, la rentabilité pourrait temporairement fléchir.

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Un bilan robuste

Côté fondamentaux, la dette qui pesait sur le groupe jusqu'en 2021 a quasiment disparu. Safran affiche des flux de trésorerie libres positifs depuis des années, signe de sa capacité à générer du cash même en période de turbulences. Au 31 décembre 2025, la trésorerie atteignait près de 6,8 MdsEUR et la position financière nette ressortait positive de 1,738 MdEUR. Une stabilité confirmée par la note de crédit A- chez S&P, une notation solide pour un industriel.

Le compte de résultat semble lui aussi immunisé. La marge opérationnelle reste stable et devrait le demeurer. Après le pic de 2025, dopé par un gain comptable exceptionnel de 5,8 MdsEUR, le résultat net se normalisera pour retrouver une croissance lente mais régulière. Reste alors la vraie question : le point d'entrée actuel constitue-t-il une opportunité ?

Le temps est du côté de Safran

Malgré les risques, Safran demeure une valeur phare, et le statut est mérité : la génération de cash résiste, la trésorerie est devenue généreuse et le premier trimestre a dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires est ressorti à 8 624 MEUR, contre 7 257 MEUR un an plus tôt. La propulsion, tirée par l'après-vente civil, bondit de 23,6%, les équipements et la défense de 21%, quand l'aménagement de cabines recule de 11,1%. La direction a confirmé ses objectifs 2026, tout en gardant un œil sur la chaîne de production et sur les répercussions possibles du conflit au Moyen-Orient.

Le sommet de trop ? Sur le plan fondamental, non : modèle éprouvé, carnet de commandes blindé et visibilité enviée. Mais côté calendrier, la valorisation actuelle exige une exécution parfaite. Sur dix ans, le ratio VE/EBITDA de Safran ressort en moyenne à 14,22x ; pour 2026, il devrait grimper à 17,4x, nettement au-dessus de ses standards historiques, un écart d'autant plus marqué si l'on neutralise les distorsions liées à la sortie de crise Covid.

Pour l'actionnaire historique, aucune raison de s'éjecter en catastrophe : Safran coche plusieurs cases de l'investissement de long terme que les portefeuilles recherchent. Et celui qui entre aujourd'hui, à condition d'avoir le temps pour lui, peut raisonnablement parier que le long terme lui donnera raison, comme il l'a fait jusqu'ici.