Safran profite de l'effet Eurosatory

L'équipementier aéronautique. s'apprête à signer l'une des plus fortes hausses hebdomadaires de la Bourse de Paris, dopé par un regain d'optimisme autour du secteur alors que se clôture aujourd'hui le salon Eurosatory, rendez-vous international incontournable des acteurs de la défense.

A en croire les analyses, l'événement - qui se tient depuis lundi au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte - s'est caractérisé cette année par une affluence particulièrement encourageante.



"La fréquentation du salon nous a semblé bien supérieure à celle de la précédente édition, qui datait de 2024", commentent ce matin les équipes de Berenberg.



D'après l'intermédiaire financier allemand, cet apparent succès contraste avec les performances boursières décevantes affichées par les valeurs du secteur depuis le début de l'année.



Le sous-indice européen du secteur de la défense est en effet quasiment inchangé cette année (-0,3%) alors que l'indice Europe STOXX 600 affiche, lui, des gains de 7%.



Un point d'entrée jugé intéressant



Si plusieurs facteurs négatifs continuent de peser, notamment les inquiétudes concernant l'adéquation de l'offre des groupes industriels européens face aux nouveaux besoins sur le théâtre des opérations et leur capacité à honorer des carnets de commandes totalement saturés, certains voyants sont au vert, en particulier au niveau des valorisations.



"Le secteur européen de la défense se négocie actuellement sur la base d'un PER estimé à 21,2 fois à un ans, soit un niveau 10 % plus bas qu'il y a un an", fait valoir Berenberg.



Au-delà des valorisations attractives, la croissance des bénéfices ainsi que plusieurs catalyseurs à venir font que les niveaux de cours actuels présentent un point d'entrée intéressant, estiment les analystes.



Berenberg conseille en particulier de se positionner sur le secteur en perspective du prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra les 7 et 8 juillet en Turquie.



Drones, missiles et innovations : Safran accélère ses partenariats



Comme à Eurosatory, le thème dominant de cette année devrait rester celui de la défense anti-aérienne et des technologies sans pilote (drones).



Pour Safran, le salon a en tout cas constitué une vitrine de premier plan pour exposer ses dernières innovations technologiques et ses partenariats.



L'équipementier s'est notamment associé à Hemeria dans le domaine du renseignement par ballons stratosphériques, à Theon dans l'électro-optique pour les drones et au groupe émirati Edge pour co-développer des missiles de nouvelle génération.



De plus, Safran est entré en négociations exclusives avec la DGA, aux côtés de MBDA, pour concevoir un nouveau système de frappe terrestre à longue portée.



Sur le plan opérationnel, Safran a dévoilé des innovations clés, particulièrement axées sur la lutte anti-drones et l'équipement du soldat. Le groupe a également conclu un contrat européen majeur pour son système Skyjacker et dévoilé un clip-on thermique qui s'adapte sur les jumelles de vision nocturne pour offrir aux combattants une perception augmentée sur le champ de bataille.



Safran surperforme un secteur plus mitigé



Dans ce climat porteur, la quête d'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les investisseurs ciblant les valeurs européennes les mieux positionnées pour assurer la souveraineté du continent.



A Paris, l'action Safran grignotait 0,1% vendredi, mais grimpait de 9,1% sur la semaine. Avec une progression de 12% depuis le 1er janvier, le titre surperforme largement le CAC 40, qui a pris 4% dans l'intervalle.



Le mouvement sectoriel s'avère cependant moins marqué sur la semaine, comme l'illustrent les performances hebdomadaires plus contrastées de Thales (+0,3%), Rheinmetall (-0,1%) ou Exosens (+0,8%).