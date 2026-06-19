L'équipementier aéronautique. s'apprête à signer l'une des plus fortes hausses hebdomadaires de la Bourse de Paris, dopé par un regain d'optimisme autour du secteur alors que se clôture aujourd'hui le salon Eurosatory, rendez-vous international incontournable des acteurs de la défense.
A en croire les analyses, l'événement - qui se tient depuis lundi au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte - s'est caractérisé cette année par une affluence particulièrement encourageante.
"La fréquentation du salon nous a semblé bien supérieure à celle de la précédente édition, qui datait de 2024", commentent ce matin les équipes de Berenberg.
D'après l'intermédiaire financier allemand, cet apparent succès contraste avec les performances boursières décevantes affichées par les valeurs du secteur depuis le début de l'année.
Le sous-indice européen du secteur de la défense est en effet quasiment inchangé cette année (-0,3%) alors que l'indice Europe STOXX 600 affiche, lui, des gains de 7%.
Un point d'entrée jugé intéressant
Si plusieurs facteurs négatifs continuent de peser, notamment les inquiétudes concernant l'adéquation de l'offre des groupes industriels européens face aux nouveaux besoins sur le théâtre des opérations et leur capacité à honorer des carnets de commandes totalement saturés, certains voyants sont au vert, en particulier au niveau des valorisations.
"Le secteur européen de la défense se négocie actuellement sur la base d'un PER estimé à 21,2 fois à un ans, soit un niveau 10 % plus bas qu'il y a un an", fait valoir Berenberg.
Au-delà des valorisations attractives, la croissance des bénéfices ainsi que plusieurs catalyseurs à venir font que les niveaux de cours actuels présentent un point d'entrée intéressant, estiment les analystes.
Berenberg conseille en particulier de se positionner sur le secteur en perspective du prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra les 7 et 8 juillet en Turquie.
Drones, missiles et innovations : Safran accélère ses partenariats
Comme à Eurosatory, le thème dominant de cette année devrait rester celui de la défense anti-aérienne et des technologies sans pilote (drones).
Pour Safran, le salon a en tout cas constitué une vitrine de premier plan pour exposer ses dernières innovations technologiques et ses partenariats.
L'équipementier s'est notamment associé à Hemeria dans le domaine du renseignement par ballons stratosphériques, à Theon dans l'électro-optique pour les drones et au groupe émirati Edge pour co-développer des missiles de nouvelle génération.
De plus, Safran est entré en négociations exclusives avec la DGA, aux côtés de MBDA, pour concevoir un nouveau système de frappe terrestre à longue portée.
Sur le plan opérationnel, Safran a dévoilé des innovations clés, particulièrement axées sur la lutte anti-drones et l'équipement du soldat. Le groupe a également conclu un contrat européen majeur pour son système Skyjacker et dévoilé un clip-on thermique qui s'adapte sur les jumelles de vision nocturne pour offrir aux combattants une perception augmentée sur le champ de bataille.
Safran surperforme un secteur plus mitigé
Dans ce climat porteur, la quête d'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les investisseurs ciblant les valeurs européennes les mieux positionnées pour assurer la souveraineté du continent.
A Paris, l'action Safran grignotait 0,1% vendredi, mais grimpait de 9,1% sur la semaine. Avec une progression de 12% depuis le 1er janvier, le titre surperforme largement le CAC 40, qui a pris 4% dans l'intervalle.
Le mouvement sectoriel s'avère cependant moins marqué sur la semaine, comme l'illustrent les performances hebdomadaires plus contrastées de Thales (+0,3%), Rheinmetall (-0,1%) ou Exosens (+0,8%).
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.