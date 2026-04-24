Safran : rachat d'actions pour annulation

Le 24 avril 2026, Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une tranche de rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, l'équipementier aéronautique et de défense achètera ses propres actions pour un montant maximum de 375 millions d'euros à compter du 27 avril 2026 et jusqu'au 08 juillet 2026 au plus tard. Cette opération s'inscrit dans le contexte du plan de rachat d'actions pour annulation de 5 MdsEUR, à mettre en oeuvre entre 2025 et 2028, dont 1,9 MdEUR ont d'ores et déjà été exécutés en 2025 et 2026.

Cette opération sera réalisée conformément à l'autorisation relative au rachat d'actions donnée le 22 mai 2025 par l'Assemblée générale des actionnaires, puis, le cas échéant, conformément à la nouvelle autorisation qui sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026.