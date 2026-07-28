Safran annonce relever l'ensemble de ses perspectives pour 2026, anticipant désormais un résultat opérationnel courant de 6,4 à 6,5 MdsEUR (contre 6,1 à 6,2 MdsEUR auparavant) et une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15% (contre 12% à 15% auparavant).
Il table aussi désormais sur un cash-flow libre de 4,7 à 4,9 MdsEUR (contre 4,4 à 4,6 MdsEUR auparavant), dont un impact négatif estimé à environ -500 MEUR (contre environ -470 MEUR auparavant), en lien avec la contribution exceptionnelle instaurée par la France sur le bénéfice des grandes entreprises.
Ces perspectives reposent notamment, mais pas exclusivement, sur des hypothèses revues en hausse pour les livraisons de moteurs LEAP, attendues en progression de 16% à 19%, ainsi que pour les chiffres d'affaires des pièces de rechange et des activités de services en USD, prévues en hausse d'environ 25%.
Au titre du 1er semestre 2026, le motoriste et équipementier aéronautique a réalisé un résultat net (part du groupe) de 1 924 MEUR (soit 4,63 EUR par action), en hausse de 21%, et son cash-flow libre est ressorti à 2 616 MEUR.
Le résultat opérationnel courant a augmenté de 29% à 3 237 MEUR (+27,5% en organique), porté par la croissance du chiffre d'affaires et un niveau élevé des activités d'après-vente. La marge opérationnelle s'élève à 18,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,4 point.
Le chiffre d'affaires s'est établi à 17 571 MEUR, en hausse de 19% (+20,2% sur une base organique), tiré en particulier par le chiffre d'affaires de la propulsion, en hausse de 27,7%, les activités de première monte et d'après-vente ayant progressé au même rythme.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.