Safran relève ses objectifs pour 2026

Safran annonce relever l'ensemble de ses perspectives pour 2026, anticipant désormais un résultat opérationnel courant de 6,4 à 6,5 MdsEUR (contre 6,1 à 6,2 MdsEUR auparavant) et une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15% (contre 12% à 15% auparavant).

Il table aussi désormais sur un cash-flow libre de 4,7 à 4,9 MdsEUR (contre 4,4 à 4,6 MdsEUR auparavant), dont un impact négatif estimé à environ -500 MEUR (contre environ -470 MEUR auparavant), en lien avec la contribution exceptionnelle instaurée par la France sur le bénéfice des grandes entreprises.



Ces perspectives reposent notamment, mais pas exclusivement, sur des hypothèses revues en hausse pour les livraisons de moteurs LEAP, attendues en progression de 16% à 19%, ainsi que pour les chiffres d'affaires des pièces de rechange et des activités de services en USD, prévues en hausse d'environ 25%.



Au titre du 1er semestre 2026, le motoriste et équipementier aéronautique a réalisé un résultat net (part du groupe) de 1 924 MEUR (soit 4,63 EUR par action), en hausse de 21%, et son cash-flow libre est ressorti à 2 616 MEUR.



Le résultat opérationnel courant a augmenté de 29% à 3 237 MEUR (+27,5% en organique), porté par la croissance du chiffre d'affaires et un niveau élevé des activités d'après-vente. La marge opérationnelle s'élève à 18,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,4 point.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 17 571 MEUR, en hausse de 19% (+20,2% sur une base organique), tiré en particulier par le chiffre d'affaires de la propulsion, en hausse de 27,7%, les activités de première monte et d'après-vente ayant progressé au même rythme.