A l'occasion de sa publication trimestrielle, Safran indique relever ses perspectives pour 2025, qui intègrent désormais l'impact net attendu des droits de douane, mais excluent la contribution nette des activités d'actionnement et de commandes de vol acquises en juillet.
Ainsi, le motoriste et équipementier aéronautique anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13%, un résultat opérationnel courant de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,5-3,7 MdsEUR pour l'ensemble de l'année en cours.
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 s'élève à 22,62 MdsEUR, en croissance organique de 15% qui reflète la progression de toutes les divisions, et en particulier de la propulsion (+19,5% pour les pièces de rechange et +22,2% pour les services, en USD).
'Le troisième trimestre a permis de confirmer le dynamisme des activités d'après-vente pour moteurs civils et s'est distingué par la livraison d'un nombre record de moteurs LEAP', souligne en outre le directeur général de Safran, Olivier Andriès.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
