Safran renforce son partenariat avec Sikorsky dans la motorisation d'hélicoptères

Le motoriste français approfondit sa coopération avec le constructeur américain afin d'explorer de nouvelles solutions de motorisation pour les marchés civils et militaires.

Sikorsky, marque du groupe Lockheed Martin, annonce la signature d'un accord avec Safran Helicopter Engines, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), visant à explorer de nouvelles coopérations sur les plateformes à voilure tournante actuelles et futures.



A travers cet accord, les partenaires comptent accélérer le développement de solutions de puissance et de propulsion pour les prochains appareils de Sikorsky, en réduisant les cycles de conception et les délais de réponse aux appels d'offres.



Les deux groupes étudient notamment des opportunités concernant des hélicoptères habités, existants ou de nouvelle génération, ainsi que des systèmes aériens sans pilote. Cet accord s'inscrit dans la continuité de 40 ans de collaboration autour de l'hélicoptère S-76, équipé de plus de 1 230 moteurs Safran ayant cumulé près de 10 millions d'heures de vol.



Aux alentours de 10h, le titre Safran s'adjugeait près de 1% à Paris.

