Safran s'allie à SatSure pour développer le renseignement géospatial en Inde

Le groupe français entend combiner ses capacités d'intelligence artificielle avec l'expertise satellitaire de son partenaire indien afin de proposer des solutions GEOINT destinées aux marchés stratégiques.

Safran annonce que sa filiale Safran Electronics & Defense a signé un protocole d'accord avec l'entreprise indienne SatSure pour développer des solutions de renseignement géospatial (GEOINT) à destination du marché indien.



Le partenariat associe les technologies d'intelligence artificielle de Safran.AI aux capacités de SatSure dans l'exploitation des données satellitaires et l'analyse géospatiale. Via sa filiale KaleidEO, SatSure couvre également la conception de charges utiles d'observation de la Terre et la production de renseignements opérationnels.



Les deux groupes prévoient de développer des solutions intégrées combinant imagerie satellitaire, modèles avancés d'IA et diffusion d'informations opérationnelles afin d'améliorer la connaissance de la situation, d'accélérer le traitement du renseignement et de soutenir la prise de décision.



Ces solutions viseront notamment les secteurs de la défense, de la surveillance environnementale et d'autres domaines stratégiques. L'accord s'inscrit dans le cadre de l'Année franco-indienne de l'Innovation.



Ce matin, RBC a confirmé sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 370 euros.



Le titre évolue à l'équilibre ce matin, autour des 329 euros.