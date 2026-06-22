Safran s'allie à SatSure pour développer le renseignement géospatial en Inde
Le groupe français entend combiner ses capacités d'intelligence artificielle avec l'expertise satellitaire de son partenaire indien afin de proposer des solutions GEOINT destinées aux marchés stratégiques.
Safran annonce que sa filiale Safran Electronics & Defense a signé un protocole d'accord avec l'entreprise indienne SatSure pour développer des solutions de renseignement géospatial (GEOINT) à destination du marché indien.
Le partenariat associe les technologies d'intelligence artificielle de Safran.AI aux capacités de SatSure dans l'exploitation des données satellitaires et l'analyse géospatiale. Via sa filiale KaleidEO, SatSure couvre également la conception de charges utiles d'observation de la Terre et la production de renseignements opérationnels.
Les deux groupes prévoient de développer des solutions intégrées combinant imagerie satellitaire, modèles avancés d'IA et diffusion d'informations opérationnelles afin d'améliorer la connaissance de la situation, d'accélérer le traitement du renseignement et de soutenir la prise de décision.
Ces solutions viseront notamment les secteurs de la défense, de la surveillance environnementale et d'autres domaines stratégiques. L'accord s'inscrit dans le cadre de l'Année franco-indienne de l'Innovation.
Ce matin, RBC a confirmé sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 370 euros.
Le titre évolue à l'équilibre ce matin, autour des 329 euros.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.