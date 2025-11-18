Safran.AI annonce un accord de collaboration avec le Technology Innovation Institute (TII), centre de recherche scientifique avancée basé aux Émirats arabes unis, afin de développer une plateforme de renseignement géospatial fondée sur 'l'Agentic AI'.
Concrètement, l'idée est de convertir des images spatiales haute résolution en renseignements exploitables, assortis de recommandations opérationnelles, via un système de raisonnement autonome intégrant une approche human-in-the-loop, c'est-à-dire qu'un humain sera sollicité dans les moments clés.
L'alliance va s'articuler autour de trois axes : un moteur de raisonnement géospatial basé sur un grand modèle de langage entraîné pour des usages militaires ; une usine de détecteurs IA permettant de créer rapidement des modèles sur mesure ; et un moteur de fusion multimodale combinant l'architecture de Safran.AI et la technologie d'orchestration de TII.
Sébastien Fabre, directeur général de Safran.AI, évoque une coopération fondée sur la confiance avec les Émirats arabes unis tandis que son homologue chez TII, Najwa Aaraj, voit dans ce partenariat une étape clé vers un GEOINT (Geospatial Intelligence, ou renseignement géospatial) souverain.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
