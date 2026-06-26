Safran s'intéresse à Exail, TP ICAP Midcap se dit "perplexe"

Safran a fait part de son intérêt pour une potentielle acquisition d'Exail Technologies, spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin. Une annonce qui soulève "beaucoup de question", juge TP ICAP Midcap.

La rumeur de l'intérêt de Safran pour Exail n'aura pas fait long feu : Safran a rapidement confirmé son intérêt pour le petit poucet de la défense tricolore, surprenant les analystes.



"Nous sommes perplexes", reconnait ainsi Julien Thomas, analyste en charge du dossier chez TP ICAP Midcap. Si l'offre de 128,5 euros par action formulée par Safran sur les actions détenues par le bloc Gorgé SA semble "crédible", l'analyste estime que l'OPA qui suivrait sur les minoritaires (qui représenteraient ~60 % du capital et 44 % des droits de vote) aurait moins de chances d'aboutir compte tenu de la relativement faible prime offerte (~20 % par rapport au cours moyen depuis 1 an). "Peut-être qu'un relèvement de l'offre à 150 EUR est à envisager", soulève le broker.



Un timing qui interroge



TP ICAP Midcap évoque aussi un timing "incertain", alors qu'Exail est en pleine négociation avec ICG, qui détient ~33 % du holding contrôlant l'actif économique du groupe.

Pour rappel, ICG est un fonds d'investissement qui a participé au financement de l'acquisition d'iXblue en 2022, recevant en échange des obligations et des actions de préférence au sein d'Exail Holding, une filiale non cotée du groupe.



Exail compte désormais mener à bien la sortie d'ICG dans le cadre du refinancement du groupe. Cette opération constitue d'ailleurs une étape clé du refinancement annoncé depuis plusieurs mois et que la société souhaite finaliser d'ici fin 2026. Problème : les deux parties divergent fortement sur la valorisation à retenir.



Sur cette base, le coût total de la sortie d'ICG et de la liquidité des actionnaires minoritaires pourrait atteindre environ 1,1 MdEUR, soit près de 380 MEUR de plus que l'estimation de la société.



"Déjà que les deux premiers acteurs étaient en désaccord sur le montant des participations d'ICG, faire entrer un troisième acteur dans la négociation risque de complexifier les discussions. En outre, il faudra aussi prendre en compte l'avis des porteurs d'ODIRNANES, dont les titres sont dans la monnaie à partir de 106,25 EUR et qui se voient offrir une belle opportunité d'arbitrage", prévient l'analyste.



Des réserves autour de Safran



Enfin, TP ICAP Midcap émet quelques réserves quant au fait que Safran puisse être l'acquéreur idéal d'Exail actuellement.



"En effet, le groupe court des risques au regard du droit de la concurrence sur les systèmes de navigation inertielle (INS), notamment pour la marine et les sous-marins (Safran équipe les SNLE de la Marine nationale), tout en étant peu présent dans la défense navale. Nous pensons que Thales, via Naval Group (dont il détient 35 %), présenterait des synergies plus évidentes, notamment dans la lutte anti-mines (Naval Group est partenaire sur le contrat BENL), les INS et la dronisation du combat sous-marin."



Au final, "cette nouvelle lève plus de questions qu'elle n'en résout", conclut Julien Thomas.