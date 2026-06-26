Le groupe de défense a confirmé étudier la possibilité de racheter Exail Technologies, spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin. "Il n'existe toutefois aucune certitude que ces discussions aboutissent à un accord ou à la réalisation de l'opération envisagée", précise Safran. En attendant d'en savoir plus, le titre Safran recule de 1,6% tandis que celui de sa cible potentielle s'adjuge déjà près de 20%.

L'intérêt de Safran pour le petit poucet de la défense Exail n'en est encore qu'au stade préliminaire : aucune décision n'a encore été prise ni confirmée. Contacté par Zonebourse, le service de presse de Safran s'est d'ailleurs refusé à tout commentaire... avant de confirmer l'information quelques minutes plus tard.



"Safran confirme être entré en négociations exclusives concernant une éventuelle acquisition de Exail Technologies par Safran, au prix de 128,50 euros par action, qui prendrait la forme d'un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire", a fait savoir le groupe. Une information qui avait également été relayée par Exail quelques minutes plus tôt.



L'intérêt rapporté de Safran pour Exail intervient quelques semaines après l'annonce par Safran d'un investissement de 120 millions d'euros sur son site de Montluçon afin de tripler ses capacités de production de gyroscopes à résonance hémisphérique, un composant clé des systèmes de navigation inertielle. Cette décision illustrait déjà la forte croissance de la demande dans les applications de défense.



Rappelons qu'Exail est justement déjà positionné sur ce marché, avec un plan de doublement de ses capacités de production de centrales inertielles d'ici 2028.



Pour rappel, Exail affiche une capitalisation boursière de quelque 1,6 milliard d'euros. La société est souvent mise en avant pour ses technologies de drones sous-marins qui pourraient notamment accompagner d'éventuelles opérations de déminage du détroit d'Ormuz.



Avant la séance du jour, le titre Exail affichait déjà une progression de l'ordre de 35% depuis le début de l'année et de 526% en trois ans, bien aidé par l'annonce, l'an dernier, d'un contrat d'environ 400 MEUR portant sur des drones chasseurs de mines destinés à une marine dont le nom n'avait pas été dévoilé.