Calidus Holding Group, l'une des principales entreprises de défense et de fabrication, et Safran Electronics & Defense ont annoncé la signature d'un accord de collaboration pour répondre à la demande croissante de services de livraison aérienne aux Émirats arabes unis.

Dans le cadre de cet accord, Calidus et Safran Electronics & Defense s'associent pour développer conjointement une capacité de livraison aérienne pour les Émirats arabes unis.

Cet accord va ombiner les capacités industrielles de Calidus avec l'expertise de Safran dans les systèmes de parachutes de livraison individuelle et aérienne.

La coopération portera aussi sur la production d'une gamme complète de parachutes ronds pour des largages tactiques de masse.

Franck Saudo, DG de Safran Electronics & Defense, a déclaré : " Ensemble, nous contribuons à l'avenir de la livraison aérienne aux Émirats arabes unis. "