Safran Electronics & Defense annonce qu'Ethiopian Airlines a choisi sa plateforme Cassiopée Alpha pour l'analyse des données de vol de sa flotte de 147 avions (Airbus A350, Boeing 787 et 737 MAX). Cette solution vise à renforcer la sécurité et l'efficacité opérationnelle en transformant les données brutes en informations exploitables.
La compagnie adopte également les modules Pilot in the Loop, pour permettre aux équipages d'analyser eux-mêmes les vols, et Green, destiné à réduire l'empreinte carbone via le suivi de la performance énergétique.
Les équipes d'Ethiopian Airlines seront formées par Safran pour une intégration fluide de la solution, alignée sur la Vision 2030 éthiopienne en faveur de l'innovation et de la durabilité. Bertrand Blondy, vice-président Data Services de Safran, souligne que ce partenariat illustre la confiance croissante des compagnies aériennes envers Cassiopée Alpha.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
