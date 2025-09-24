Safran Electronics & Defense et Rheinmetall Electronics ont signé un nouvel accord-cadre dans le secteur de la défense.
Dans le cadre de cet accord, Rheinmetall Electronics et Safran Electronics & Defense combineront leur expertise pour fournir des technologies de pointe.
Il s'agit notamment des systèmes de navigation pour les environnements dépourvus de GNSS, des serveurs de minuterie d'horloge atomique, des véhicules de pointe et des appareils optroniques portables.
Marzell Schiller, Directeur général de Safran Electronics & Defense Allemagne, a déclaré : ' Cet accord témoigne de la confiance entre nos équipes et ouvre de nouvelles perspectives pour des projets ambitieux'.
'Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement commun de la France et de l'Allemagne en faveur de la construction d'une industrie de défense européenne compétitive et innovante' souligne le groupe.
