Safran Passenger Innovations (SPI) indique avoir conclu un accord d'exclusivité avec la jeune entreprise technologique Skyted afin d'intégrer ses solutions de communication silencieuse aux systèmes de Divertissement et de Connectivité en Vol (IFEC), baptisés RAVE.

Concrètement, cette innovation permet de capter la voix à la source pour garantir la confidentialité des échanges tout en préservant le calme de la cabine.

Selon Stéphane Hersen, Président-Directeur Général de Skyted, cette technologie rend possible un scénario où "300 passagers pourraient passer un appel dans un avion en même temps" sans se déranger mutuellement.

