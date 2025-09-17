pour ses A380 Safran annonce la signature d'un contrat de maintenance avec Singapore Airlines portant sur les composants de sa flotte Airbus A380. L'accord, conclu par Safran Electrical & Power, s'étend sur 7 ans avec une option de prolongation de 5 ans.
Amans Defossez, directeur support et service client, souligne que ce partenariat 'illustre la solidité de la relation et la confiance instaurée avec Singapore Airlines'. De son côté, Alvin Liew, vice-président Strategic Sourcing, insiste sur l'importance de ce contrat pour 'garantir des opérations sûres et fiables'.
Cet accord renforce la position de Safran Electrical & Power comme acteur majeur du support de composants aéronautiques, grâce à son expertise technique et son réseau mondial.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).