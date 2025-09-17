pour ses A380 Safran annonce la signature d'un contrat de maintenance avec Singapore Airlines portant sur les composants de sa flotte Airbus A380. L'accord, conclu par Safran Electrical & Power, s'étend sur 7 ans avec une option de prolongation de 5 ans.

Amans Defossez, directeur support et service client, souligne que ce partenariat 'illustre la solidité de la relation et la confiance instaurée avec Singapore Airlines'. De son côté, Alvin Liew, vice-président Strategic Sourcing, insiste sur l'importance de ce contrat pour 'garantir des opérations sûres et fiables'.

Cet accord renforce la position de Safran Electrical & Power comme acteur majeur du support de composants aéronautiques, grâce à son expertise technique et son réseau mondial.