Le groupe aéronautique et de défense français Safran envisage de céder une grande partie de sa division consacrée aux aménagements intérieurs d'avions, qui génère environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon les informations obtenues par le Financial Times, renseigné par plusieurs "sources proches du dossier".

Les actifs mis en vente comprennent notamment les coffres à bagages, les cuisines de bord (galleys) et divers équipements d’intérieur. Ces actifs pourraient susciter l’intérêt de fonds d’investissement ainsi que de fabricants d’équipements, pour une valorisation pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros. La branche dédiée aux sièges de cabine, elle, ne serait pas concernée par la vente.

Cette opération, encore à un stade préliminaire, s’inscrit dans une stratégie de recentrage sur les activités les plus rentables, en particulier la production de moteurs d’avion civils et militaires, ainsi que d’équipements comme les trains d’atterrissage ou les commandes de vol. La division "interiors", plus modeste, représente environ 11% du chiffre d’affaires du groupe (27,3 milliards d’euros en 2024).

Safran avait acquis ces activités en 2018 via le rachat du groupe Zodiac Aerospace pour 8,5 milliards d’euros, avec l’ambition de créer un champion européen de l’aéronautique. Fin 2024, le PDG Olivier Andriès avait déjà indiqué vouloir se séparer d’activités non stratégiques, notamment certaines issues de cette acquisition. Par ailleurs, le groupe envisagerait aussi de vendre ses produits de divertissement à bord, une activité plus marginale.