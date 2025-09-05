Safran envisagerait de céder certaines activités de sa division d'intérieurs d'avions, à l'exception de la fabrication de sièges, apprend-on dans un article du Financial Times publié vendredi, qui cite des sources proches du dossier.
D'après le quotidien financier, les métiers concernés - qui comprendraient notamment les coffres à bagages, le matériel de cuisine et de service à bord ('galleys') et divers équipements intérieurs - pourraient être valorisés jusqu'à 1,5 milliard d'euros dans le cadre de l'opération.
La transaction viserait principalement les activités à faible marge du groupe, dans le cadre d'une démarche visant à optimiser son portefeuille, précise le FT, qui indique que ces actifs pourraient susciter l'intérêt de fonds d'investissement et d'autres acteurs du secteur aéronautique.
Safran envisagerait par ailleurs de céder sa branche de divertissement à bord ('in-flight entertainment'- ou IFE), affirme le journal, mais cette démarche n'en serait encore qu'à un stade préliminaire et pourrait bien ne pas se concrétiser, conclut-il.
Vers 10h30, l'action de l'équipementier aéronautique montait de 1,3% alors que l'indice CAC 40 progressait d'environ 0,1% au même moment.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).