Safran : The Capital Group Companies sous le seuil des 5% du capital
Publié le 07/10/2025 à 16:32
capital et 3,93% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché.
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Après clôture 19:08:43
|298,70 EUR
|+0,20 %
|298,55
|-0,05 %
|18:35
|Dassault Aviation franchit le cap symbolique des 300 avions de combat Rafale produits
|DJ
|17:22
|The Capital Group Companies détient moins de 5% du capital de Safran
Publié le 07/10/2025 à 16:32
|Dassault Aviation franchit le cap symbolique des 300 avions de combat Rafale produits
|18:35
|DJ
|The Capital Group Companies détient moins de 5% du capital de Safran
|17:22
|Safran : The Capital Group Companies sous le seuil des 5% du capital
|16:32
|Wizz Air : la fin des problèmes moteurs espérée pour 2027, sans garantie absolue
|13:30
|RE
|SAFRAN : Opinion positive de Deutsche Bank
|12:35
|ZD
|Turkish Airlines anticipe des problèmes de moteurs Pratt & Whitney jusqu'à la mi-2027
|06/10
|RE
|Airbus enregistre un record de livraisons en septembre, selon des sources
|03/10
|RE
|Thales, Safran, Airbus, Orange, Engie, les bonnes affaires de l'Etat actionnaire
|02/10
|Dassault Aviation : nouvelle commande de Falcon Albatros par la France
|02/10
|Dassault Aviation reçoit une commande de cinq Falcon 2000 Albatros de la DGA dans le cadre du programme AVSIMAR
|02/10
|CI
|Dassault Aviation : la France commande cinq avions de surveillance maritime
|02/10
|DJ
|Dassault Aviation reçoit une commande pour cinq Falcon 2000 Albatros
|02/10
|L'Inde envisage des moteurs Safran pour ses avions de chasse alors que les négociations avec les États-Unis s'éternisent
|25/09
|RE
|Safran signe un accord avec Rheinmetall Electronics dans le secteur de la défense
|24/09
|Safran et Rheinmetall signent un accord-cadre pour des solutions avancées dans la défense
|24/09
|RE
|COMAC en Retard sur les Objectifs de Livraison du C919, selon des Dépôts Réglementaires
|24/09
|RE
|Medincell, Nexans, Safran, Sanofi... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|22/09
|Bourse : Arnault (LVMH) vent debout contre la taxe Zucman, Porsche dans le décor et réveil pour Apple
|22/09
|CAC 40 : La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture en légère baisse
|22/09
|DJ
|Safran va réaliser un rachat d'actions pour annulation
|22/09
|Safran : A suivre aujourd'hui
|22/09
|En bourse, une hausse inébranlable
|22/09
|Safran va racheter jusqu'à 500 millions d'euros d'actions propres en vue de les annuler
|22/09
|DJ
|Actions françaises et Benelux : facteurs à surveiller
|22/09
|RE
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
|22/09
|RE
Safran s'envole grâce à des résultats exceptionnels au premier semestre 2025 et revoit ses ambitions à la hausse
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national