UBS réitère son opinion neutre sur le titre et ajuste son objectif de cours à 300 E (au lieu de 310 E). Un objectif qui implique un potentiel de hausse de 7% pour l'action du motoriste et équipementier aéronautique français.
'Nous modérons nos prévisions de croissance à moyen terme car nous pensons que le cycle du marché secondaire approche probablement de son pic' explique le bureau d'analyse.
Safran a indiqué relever ses perspectives pour 2025, à périmètre constant, visant désormais un résultat opérationnel courant de cinq à 5,1 milliards d'euros et une croissance du chiffre d'affaires en augmentation de 10 à 12%.
'Lors du Salon du Bourget, les tendances de fond du secteur ont été confirmées et les perspectives de croissance prometteuses aussi bien pour l'aéronautique civile que pour la défense ont été soulignées', avait indiqué son directeur général Olivier Andriès à la publication des résultats du premier semestre.
Publié le 04/09/2025 à 10:15
