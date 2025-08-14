Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Safran, UBS remonte son objectif de cours de 275 à 310 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 7% pour l'action du motoriste et équipementier aéronautique français.

Le broker explique mettre à jour son modèle pour le groupe après la publication de ses résultats de deuxième trimestre, 'y compris le relèvement de ses objectifs ainsi que l'intégration de l'acquisition de Collins dans ses prévisions formelles'.