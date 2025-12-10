Safran a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif avec la société d'investissement américaine Kingswood Capital Management en vue de la cession de sa branche spécialisée dans les technologies de divertissement et de connectivité à bord des avions, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.
Dans un communiqué, l'équipementier aéronautique français rappelle que la division, dénommée Safran Passenger Innovations (SPI), est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de son marché, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 460 millions de dollars et un effectif comptant près de 740 collaborateurs répartis sur trois sites, deux aux Etats-Unis et un en Allemagne.
Le groupe souligne que Kingswood a prévu de mobiliser, dans le cadre du rachat, ses moyens financiers, son réseau de partenaires et son expertise afin de développer l'entreprise et de contribuer à la création de nouvelles solutions connectées de divertissement à bord, un élément devenu de son point de vue un facteur "clé" de l'expérience passager alors que l'industrie aéronautique poursuit sa croissance.
La finalisation du projet, qui reste soumis à l'obtention des autorisations réglementaires et aux conditions usuelles prévues dans ce type d'opération, est attendue d'ici la fin du 1er trimestre 2026.
A la Bourse de Paris, l'action Safran, qui a progressé de 39% cette année, était parfaitement stable mercredi dans les premiers échanges dans le sillage de cette annonce.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
