Safran a annoncé mercredi la création au Royaume-Uni de Safran Tech UK, son premier centre de recherche et technologie (R&T) basé hors de France, afin d'accompagner l'expansion de ses activités dans le pays où l'équipementier français est désormais le troisième acteur du marché aéronautique.

Dans un communiqué, le groupe - dont les activités outre-Manche s'étendent aujourd'hui des trains d'atterrissage aux commandes de vol, en passant par les nacelles et les moteurs d'hélicoptères - précise que ce nouveau centre sera dédié à l'électrification de la propulsion et des systèmes d'actionnement pour les avions de prochaine génération, ainsi qu'aux matériaux composites de haute performance.

Safran - qui rappelle être présent en Grande-Bretagne depuis 90 ans - a renforcé sa position dans le pays au fil des décennies via plusieurs acquisitions d'entreprises, une stratégie parachevée l'an dernier avec l'intégration des activités commandes de vol rachetées à Collins Aerospace.

Suite à cette opération, le groupe emploie désormais plus de 5 500 collaborateurs répartis sur 14 sites, pour un chiffre d'affaires annuel qui atteint 1,5 milliard de livres sterling.