Safran a annoncé mercredi la création au Royaume-Uni de Safran Tech UK, son premier centre de recherche et technologie (R&T) basé hors de France, afin d'accompagner l'expansion de ses activités dans le pays où l'équipementier français est désormais le troisième acteur du marché aéronautique.
Dans un communiqué, le groupe - dont les activités outre-Manche s'étendent aujourd'hui des trains d'atterrissage aux commandes de vol, en passant par les nacelles et les moteurs d'hélicoptères - précise que ce nouveau centre sera dédié à l'électrification de la propulsion et des systèmes d'actionnement pour les avions de prochaine génération, ainsi qu'aux matériaux composites de haute performance.
Safran - qui rappelle être présent en Grande-Bretagne depuis 90 ans - a renforcé sa position dans le pays au fil des décennies via plusieurs acquisitions d'entreprises, une stratégie parachevée l'an dernier avec l'intégration des activités commandes de vol rachetées à Collins Aerospace.
Suite à cette opération, le groupe emploie désormais plus de 5 500 collaborateurs répartis sur 14 sites, pour un chiffre d'affaires annuel qui atteint 1,5 milliard de livres sterling.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.