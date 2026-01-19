Safran vend à Embraer ses 50% dans leur coentreprise dédiées aux intérieurs d'avions
Safran a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif avec Embraer en vue de la cession à l'avionneur brésilien de ses 50% dans EZAir, leur coentreprise détenue à parité qui fabrique les intérieurs des appareils Embraer à Chihuahua (Mexique).
Dans un communiqué, l'équipementier aéronautique français précise que cette opération englobe les activités de service après-vente associées, ainsi que la responsabilité des activités d'ingénierie et de production situées au Brésil.
Aux termes de l'accord, le site de Chihuahua, qui emploie environ 1100 personnes, sera dorénavant détenu à 100% par Embraer.
Pour ce qui concerne le Brésil, les métiers de Safran Cabin Brazil dédiées aux plateformes d'Embraer seront intégrées à Embraer, tandis que les activités de services d'ingénierie de Safran Cabin Brazil non liées à Embraer resteront, elles, au sein du périmètre de Safran.
Il est précisé que la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et aux conditions habituelles pour ce type de transaction.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
