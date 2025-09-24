Saft, filiale de TotalEnergies, a inauguré aujourd'hui sur son site industriel de Bordeaux, son projet EnerShift un système de stockage d'énergie destiné aux sites industriels.
A travers le projet pilote EnerShift, Saft a développé un système de stockage d'énergie de 9MWh qui repose sur sa batterie Li-ion I-Shift.
Ce système permet d'alimenter pendant quatre heures l'ensemble de son site industriel de Bordeaux, sa ligne de production de batteries pour les secteurs ferroviaire et aéronautique, ainsi que ses activités de recherche et développement.
Saft prévoit de déployer EnerShift sur d'autres sites industriels, en France et à l'international. Les premières installations sont déjà programmées aux États-Unis et en République tchèque dès 2026.
' Saft, pionnier de l'innovation depuis plus d'un siècle, présente aujourd'hui une nouvelle solution de stockage d'énergie renouvelable pour les industriels en France. Cette avancée technologique incarne l'engagement de Saft pour une énergie plus durable et plus efficiente, tout en illustrant sa forte capacité à innover dans l'électrochimie, les systèmes, les logiciels et les services. ', a déclaré Cédric Duclos, Directeur Général de Saft.
Publié le 24/09/2025 à 15:35
