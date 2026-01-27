Sage Group en légère hausse à Londres après une hausse d'activité au 1er trimestre

Le spécialiste des logiciels comptables confirme ses objectifs annuels, porté par une dynamique robuste en Amérique du Nord.

Sage a enregistré un chiffre d'affaires total de 674 millions de livres sterling au premier trimestre de son exercice 2026, en hausse de 10% sur un an en données organiques comme publiées. La croissance a été tirée par la plateforme Sage Business Cloud, dont les revenus ont progressé de 15%, à 574 millions de livres (+14% en organique), soutenus à la fois par l'acquisition de nouveaux clients et par l'expansion de la base existante.



Le chiffre d'affaires récurrent s'établit à 655 millions de livres, en hausse de 10%, et les abonnements logiciels atteignent 568 millions (+12%), représentant désormais 84% des revenus, contre 83% un an plus tôt.



La dynamique reste solide en Amérique du Nord (+13%, à 304 millions de livres). "Sage Intacct aux Etats-Unis reste le principal moteur de croissance avec une progression organique de 12 %", note Maximilien Pascaud, analyste chez AlphaValue.



Les autres régions ne sont pas en reste avec +10% au Royaume-Uni et en Irlande (à 194 millions de livres) tandis que l'Europe continentale progresse de 7%, à 176 millions de livres.



"Sage a bien commencé l'exercice 2026, avec une accélération de la croissance organique à 10%, soutenue par l'exécution continue de notre stratégie. Nous investissons dans l'innovation autour de notre plateforme dopée à l'IA", a déclaré Jacqui Cartin, directrice financière.



La société confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 9 % et une amélioration de la marge d'environ 50 points de base (contre 23,9 % en 2024/25).



"Les investisseurs répètent que les éditeurs de logiciels doivent accélérer pour que les cours de bourse réagissent. Eh bien, c'est chose faite. Le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur logiciel s'est réchauffé ces derniers jours. Et cette publication devrait continuer à alimenter cette dynamique plus positive", soulignent les analystes de Jefferies.



A la suite de cette publication, le titre Sage Group gagne un peu plus de 0,4% à la Bourse Londres.