Sage a enregistré un chiffre d'affaires total de 674 millions de livres sterling au premier trimestre de son exercice 2026, en hausse de 10% sur un an en données organiques comme publiées. La croissance a été tirée par la plateforme Sage Business Cloud, dont les revenus ont progressé de 15%, à 574 millions de livres (+14% en organique), soutenus à la fois par l'acquisition de nouveaux clients et par l'expansion de la base existante.
Le chiffre d'affaires récurrent s'établit à 655 millions de livres, en hausse de 10%, et les abonnements logiciels atteignent 568 millions (+12%), représentant désormais 84% des revenus, contre 83% un an plus tôt.
La dynamique reste solide en Amérique du Nord (+13%, à 304 millions de livres). "Sage Intacct aux Etats-Unis reste le principal moteur de croissance avec une progression organique de 12 %", note Maximilien Pascaud, analyste chez AlphaValue.
Les autres régions ne sont pas en reste avec +10% au Royaume-Uni et en Irlande (à 194 millions de livres) tandis que l'Europe continentale progresse de 7%, à 176 millions de livres.
"Sage a bien commencé l'exercice 2026, avec une accélération de la croissance organique à 10%, soutenue par l'exécution continue de notre stratégie. Nous investissons dans l'innovation autour de notre plateforme dopée à l'IA", a déclaré Jacqui Cartin, directrice financière.
La société confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 9 % et une amélioration de la marge d'environ 50 points de base (contre 23,9 % en 2024/25).
"Les investisseurs répètent que les éditeurs de logiciels doivent accélérer pour que les cours de bourse réagissent. Eh bien, c'est chose faite. Le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur logiciel s'est réchauffé ces derniers jours. Et cette publication devrait continuer à alimenter cette dynamique plus positive", soulignent les analystes de Jefferies.
A la suite de cette publication, le titre Sage Group gagne un peu plus de 0,4% à la Bourse Londres.
Sage Group plc figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de gestion destinés principalement aux petites et moyennes entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de logiciels, de licences et d'abonnements (83,3%) : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. Le groupe propose également des services professionnels, de formation, de traitement des paiements, et vend des matériels informatiques et bureautiques.
- autres (16,7%) : notamment prestations de maintenance et de support technique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni-Irlande-Afrique-Asie-Pacifique (29%), Europe (25,7%) et Amérique du Nord (45,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.