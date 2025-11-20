L'éditeur de logiciels de gestion Sage reste affublé d'un multiple de valorisation à la traîne par rapport à la moyenne de son secteur.

Ce discount n’est pas injustifié : le groupe basé à Newcastle, en plus d’avoir eu du mal à exporter ses produits — chaque pays ayant ses propres régulations et normes comptables — fait face à de véritables superstars dans son secteur, comme l’américain Intuit ou le néo-zélandais Xero.

À cet égard, Sage accuse depuis toujours un problème de croissance organique, ainsi qu’une érosion minime mais réelle de sa profitabilité depuis l’avènement du cloud il y a une dizaine d’années ; deux sujets qui, bien sûr, lui valent une relative défiance des investisseurs.

Ce sont donc les deux grands rounds d’acquisitions successifs — le premier en 2017 sous l’ère Stephen Kelly, avec les rachats d’Intacct, Fairsail et Compass ; le second en 2022 avec les rachats de Lockstep, Futrli, Spherics et Mateo par Steve Hare — qui ont donné un coup de fouet aux résultats.

Dans un registre plus positif, la création de valeur sur ces opérations de croissance externe a été satisfaisante, d’autant que le groupe les a habilement financées par des cessions d’actifs. Bon an mal an, sur dix ans, entre 2016 et 2025, elles ont permis au chiffre d’affaires de passer de 1,4 à 2,5 milliards de livres, et au cash-flow libre de 254 à 470 millions de livres.

Il en faudrait plus pour impressionner le marché, la faute aussi à un secteur technologique britannique qui souffre de la comparaison avec les champions américains. C’est pourquoi la valorisation du groupe continue d’osciller autour de quinze fois le profit d’exploitation avant investissements, ou EBITDA, malgré des résultats annuels encourageants en 2025, doublés d’un profit record.

Rien à voir ici avec Xero, par exemple, qui évolue sur un périmètre comparable mais est parvenu à décupler son chiffre d’affaires en dix ans, tout en générant un cash-flow libre deux fois supérieur à celui du britannique.

En multiple de chiffre d’affaires, le néo-zélandais commande toujours une valorisation trois fois supérieure à celle de Sage. Encore que cet écart ait eu tendance à se réduire ces derniers mois avec le net ralentissement de l’expansion de Xero, qui semble avoir pris certains investisseurs de court.