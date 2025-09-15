UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Sainsbury avec un objectif de cours rehaussé de 310 à 330 pence, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 8% pour le titre du groupe britannique de distribution alimentaire.
Avant la publication au titre du premier semestre comptable (attendue début novembre), le broker s'attend à une vigueur de Sainsbury's 'probablement due à la croissance des épiceries, aux améliorations d'Argos et à une solide exécution'.
'La confirmation de la fin des pourparlers JD.com/Argos constitue probablement un élément négatif, mais des commentaires positifs réitérant les perspectives d'Argos pour le premier semestre et l'ensemble de l'exercice sont rassurants', ajoute UBS.
Sainsbury : objectif de cours rehaussé chez UBS
Publié le 15/09/2025 à 10:56
