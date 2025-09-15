J Sainsbury plc figure parmi les leaders britanniques de la distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution alimentaire (99,5%) : détention, au 02/03/2025, de 855 magasins de proximité et de 599 supermarchés (enseigne Sainsbury's) implantés au Royaume Uni. Le groupe développe également des activités de distribution en ligne et en magasins de vêtements, de produits de grande consommation et d'articles de maison (détention de 664 magasins sous l'enseigne Argos) et de distribution de carburants ; - prestations de services bancaires (0,5%) : vente de cartes de crédit, de produits d'assurance, de crédits personnels, etc. au travers de Sainsbury's Bank. La quasi-totalité du CA est réalisée au Royaume Uni et en Irlande.