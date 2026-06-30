Sainsbury's confirme ses objectifs malgré une croissance des ventes moins dynamique

Le deuxième groupe de supermarchés au Royaume-Uni avance de 0,34% en Bourse de Londres après avoir confirmé ses objectifs annuels.

Sainsbury's a enregistré un ralentissement de la croissance de ses ventes au premier trimestre de son exercice 2026-2027, sans pour autant remettre en cause ses perspectives annuelles.



Au cours des 16 semaines closes le 20 juin, les ventes à périmètre comparable, hors carburant, ont progressé de 2,1%, contre 3,1% au trimestre précédent. Ce chiffre ressort également en dessous des attentes du marché, les analystes anticipant en moyenne une croissance de 2,7%.

Cette décélération était toutefois largement attendue. Sainsbury's faisait face à une base de comparaison particulièrement élevée, les ventes comparables ayant progressé de 4,7% au premier trimestre de l'exercice précédent grâce à des conditions météorologiques favorables et aux perturbations rencontrées par son concurrent Marks & Spencer à la suite d'une cyberattaque.



"Nous avons connu un début d'année encourageant, mais l'impact du conflit au Moyen-Orient sur nos clients et notre activité reste incertain", a indiqué le groupe.



Malgré un contexte de consommation toujours exigeant, Sainsbury's a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027. Le distributeur vise toujours un résultat d'exploitation sous-jacent compris entre 975 millions et 1,075 milliard de livres sterling, après avoir dégagé 1,025 milliard de livres lors de l'exercice précédent. Avant cette publication, le consensus des analystes s'établissait à 1,061 milliard de livres.



L'avis d'AlphaValue



"Cette publication conforte notre opinion selon laquelle Sainsbury's demeure l'un des acteurs les plus solides de la distribution alimentaire britannique. Le groupe poursuit ses gains de parts de marché, fait preuve d'une bonne résilience de son activité alimentaire et confirme ses objectifs malgré un environnement qui reste difficile", a souligné dans une note le bureau d'études, ajoutant que "le ralentissement de la croissance des ventes comparables ne constitue pas une surprise compte tenu de la base de comparaison élevée, tandis que la bonne tenue d'Argos ne modifie pas sensiblement les perspectives du groupe".



Avant de conclure : "Les incertitudes liées au contexte géopolitique et la sensibilité persistante des consommateurs aux prix continuent de peser sur la visibilité. Dans ces conditions, nous continuons de considérer Sainsbury's comme une valeur défensive et de qualité, mais nous ne voyons pas, à ce stade, de catalyseur susceptible de soutenir une revalorisation significative du titre au cours des prochains mois".