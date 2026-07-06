Saint-Gobain accélère dans l'étanchéité avec le rachat de Xypex
Le groupe de matériaux de construction renforce son offre de chimie de la construction pour les infrastructures et le non-résidentiel grâce à une technologie d'imperméabilisation à forte valeur ajoutée.
Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Xypex, spécialiste des adjuvants et revêtements d'imperméabilisation par cristallisation, basé à Vancouver (Canada).
Xypex, présent dans plus de 100 pays, emploie environ 170 personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires de 110 M de dollars canadiens en 2026. L'opération enrichit le portefeuille de solutions d'étanchéité de Saint-Gobain avec une technologie complémentaire destinée notamment aux marchés des infrastructures, des transports, de l'eau et des travaux souterrains.
Le groupe entend également accélérer les ventes croisées et générer des synergies commerciales et opérationnelles en combinant le modèle de prescription de Xypex avec son réseau mondial de distribution et sa plateforme de chimie de la construction.
La finalisation de la transaction est attendue au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow", qui vise à renforcer la position de Saint-Gobain dans la chimie de la construction et à accélérer sa croissance sur les marchés du non-résidentiel et des infrastructures.
Le titre Saint-Gobain a reculé de 1,32% ce lundi à Paris.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.