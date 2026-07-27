Saint-Gobain annonce deux acquisitions en Asie-Pacifique afin de renforcer son positionnement sur les activités à forte croissance dans la région. Le Groupe a finalisé l'acquisition de Phu My Innovative Materials (PMIM) au Vietnam, l'une des principales usines de plaques de plâtre du pays, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 MEUR en 2025. Cette opération consolide sa position sur un marché où il dispose déjà de 12 usines et de plus de 200 MEUR de ventes annuelles.
Au Japon, le Groupe a conclu un accord pour acquérir la participation majoritaire d'AGC dans AGC Polymer Materials, fournisseur de solutions d'étanchéité et de revêtements de sol en polyuréthane, qui a généré environ 50 MEUR de chiffre d'affaires en 2025. Cette acquisition, dont la finalisation est attendue au 1er trimestre 2027, renforcera sa plateforme de chimie de la construction dans le pays, où ses ventes dépassent 300 MEUR.
Ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow", qui vise à renforcer la position de leader de Saint-Gobain dans les régions à forte croissance, notamment l'Asie-Pacifique.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.