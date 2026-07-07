Fournisseur historique de CertainTeed, la filiale américaine du groupe, ce site produit des fibres de verre entrant dans la fabrication de voiles de verre, un composant essentiel des bardeaux de toiture et des plaques de plâtre à haute performance, notamment les plaques Glasroc® X destinées aux applications extérieures.
Cette opération vise avant tout à sécuriser l'approvisionnement du groupe sur un composant stratégique, tout en améliorant sa compétitivité grâce à l'internalisation d'une activité à forte valeur ajoutée. Elle s'inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain consistant à renforcer son modèle industriel local et à développer une offre de produits innovants et différenciants.
L'acquisition complète également les récents investissements du groupe en Amérique du Nord, notamment l'inauguration de son usine de voile de verre de nouvelle génération à Oxford, également en Caroline du Nord. Elle confirme la volonté de Saint-Gobain de consolider son leadership sur le marché de la construction légère dans une région qui constitue l'un de ses principaux moteurs de croissance.
Si les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées, cette acquisition apparaît avant tout comme une opération stratégique destinée à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la croissance à long terme, plutôt qu'à produire un effet significatif sur les résultats à court terme.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.