Saint-Gobain acquiert une usine de fibre de verre aux États-Unis

Le groupe poursuit le renforcement de son intégration verticale en Amérique du Nord avec l'acquisition d'une usine de fibre de verre située à Lexington, en Caroline du Nord.

Fournisseur historique de CertainTeed, la filiale américaine du groupe, ce site produit des fibres de verre entrant dans la fabrication de voiles de verre, un composant essentiel des bardeaux de toiture et des plaques de plâtre à haute performance, notamment les plaques Glasroc® X destinées aux applications extérieures.



Cette opération vise avant tout à sécuriser l'approvisionnement du groupe sur un composant stratégique, tout en améliorant sa compétitivité grâce à l'internalisation d'une activité à forte valeur ajoutée. Elle s'inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain consistant à renforcer son modèle industriel local et à développer une offre de produits innovants et différenciants.



L'acquisition complète également les récents investissements du groupe en Amérique du Nord, notamment l'inauguration de son usine de voile de verre de nouvelle génération à Oxford, également en Caroline du Nord. Elle confirme la volonté de Saint-Gobain de consolider son leadership sur le marché de la construction légère dans une région qui constitue l'un de ses principaux moteurs de croissance.



Si les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées, cette acquisition apparaît avant tout comme une opération stratégique destinée à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la croissance à long terme, plutôt qu'à produire un effet significatif sur les résultats à court terme.