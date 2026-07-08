Selon BofA, deux éléments récents remettent en avant la valorisation par somme des parties (SOTP) : le projet de cession de l'activité de distribution Dahl dans les pays nordiques et la revalorisation boursière d'Owens Corning, qui met davantage en lumière la valeur des actifs américains du groupe.
Le broker estime que la cession de Dahl, réalisée sur des multiples reflétant le potentiel du cycle, soutient la valorisation des activités de distribution, tandis que chaque hausse d'un tour de multiple d'Ebitda d'Owens Corning ajouterait environ 3 EUR par action à sa valorisation SOTP.
La note souligne enfin que les résultats du premier semestre, attendus fin juillet, pourraient constituer un catalyseur, avec l'espoir d'une confirmation des objectifs annuels, d'un effet de base plus favorable aux Etats-Unis au second semestre et d'une reprise progressive du marché du logement.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.