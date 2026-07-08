Saint-Gobain : BofA confirme son conseil à l'achat

La banque américaine maintient son conseil à l'achat sur le titre du spécialiste des matériaux de construction avec un objectif de cours inchangé à 110 euros.

Selon BofA, deux éléments récents remettent en avant la valorisation par somme des parties (SOTP) : le projet de cession de l'activité de distribution Dahl dans les pays nordiques et la revalorisation boursière d'Owens Corning, qui met davantage en lumière la valeur des actifs américains du groupe.



Le broker estime que la cession de Dahl, réalisée sur des multiples reflétant le potentiel du cycle, soutient la valorisation des activités de distribution, tandis que chaque hausse d'un tour de multiple d'Ebitda d'Owens Corning ajouterait environ 3 EUR par action à sa valorisation SOTP.



La note souligne enfin que les résultats du premier semestre, attendus fin juillet, pourraient constituer un catalyseur, avec l'espoir d'une confirmation des objectifs annuels, d'un effet de base plus favorable aux Etats-Unis au second semestre et d'une reprise progressive du marché du logement.