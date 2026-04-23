Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un recul de son chiffre d'affaires de 2,3% en monnaies locales au premier trimestre, une baisse toutefois moins marquée qu'attendu. Le groupe a été soutenu par la forte croissance de la zone Asie-Pacifique (+9,0%), tandis que l'Europe est restée proche de l'équilibre.
Les Amériques ont en revanche pesé sur l'activité, affectées par des conditions météorologiques défavorables et le ralentissement de la construction neuve.
Le groupe poursuit parallèlement le renforcement de son profil, avec trois acquisitions dans la chimie de la construction, une activité en croissance, ainsi que l'ouverture de 11 nouvelles lignes de production, principalement dans des régions à forte croissance. Il a également finalisé la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.
Saint-Gobain anticipe par ailleurs un effet prix-coûts légèrement positif sur l'ensemble de l'année, dans un contexte redevenu inflationniste, et a annoncé de nouvelles hausses de prix.
Malgré un environnement macroéconomique contrasté et des incertitudes géopolitiques persistantes, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, visant une marge d'Ebitda supérieure à 15%, avec un premier semestre pénalisé par des conditions climatiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.