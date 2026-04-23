Saint-Gobain confirme ses objectifs annuels

Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un recul de son chiffre d'affaires de 2,3% en monnaies locales au premier trimestre, une baisse toutefois moins marquée qu'attendu. Le groupe a été soutenu par la forte croissance de la zone Asie-Pacifique (+9,0%), tandis que l'Europe est restée proche de l'équilibre.

Les Amériques ont en revanche pesé sur l'activité, affectées par des conditions météorologiques défavorables et le ralentissement de la construction neuve.



Le groupe poursuit parallèlement le renforcement de son profil, avec trois acquisitions dans la chimie de la construction, une activité en croissance, ainsi que l'ouverture de 11 nouvelles lignes de production, principalement dans des régions à forte croissance. Il a également finalisé la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.



Saint-Gobain anticipe par ailleurs un effet prix-coûts légèrement positif sur l'ensemble de l'année, dans un contexte redevenu inflationniste, et a annoncé de nouvelles hausses de prix.



Malgré un environnement macroéconomique contrasté et des incertitudes géopolitiques persistantes, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, visant une marge d'Ebitda supérieure à 15%, avec un premier semestre pénalisé par des conditions climatiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord.