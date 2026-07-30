Saint-Gobain confirme ses objectifs pour 2026

Le spécialiste des matériaux de construction a renoué avec une croissance soutenue au deuxième trimestre, grâce à une reprise de l'activité dans l'ensemble de ses régions et à la poursuite de la bonne dynamique de la chimie de la construction. Cette amélioration permet au groupe de confirmer ses objectifs pour 2026, malgré un environnement macroéconomique contrasté et des incertitudes géopolitiques persistantes.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 23,6 milliards d'euros, en hausse de 0,7% à données comparables (+0,2% en monnaies locales). Après un premier trimestre pénalisé par des conditions climatiques défavorables dans l'hémisphère Nord, l'activité a nettement rebondi au deuxième trimestre, avec une croissance organique de 3,5%.



La progression a été alimentée par l'ensemble des régions. L'Europe a bénéficié d'un redressement de la construction neuve, les Amériques d'une normalisation des conditions météorologiques en Amérique du Nord, tandis que l'Asie-Pacifique a poursuivi sa forte dynamique, portée notamment par l'Inde et l'Asie du Sud-Est.



Les activités de chimie de la construction ont une nouvelle fois surperformé, avec une croissance organique de 8,5% au deuxième trimestre, après 5,3% sur l'ensemble du semestre.



Dans un contexte de retour des pressions inflationnistes, les prix ont recommencé à progresser au deuxième trimestre après être restés stables en début d'année. Grâce à sa discipline commerciale et au positionnement à forte valeur ajoutée de ses solutions, Saint-Gobain estime pouvoir maintenir un effet prix-coûts légèrement positif sur l'ensemble de l'exercice.



Les cessions réalisées depuis le début de l'année ont réduit le chiffre d'affaires de 0,5% sur le semestre, tandis que les effets de change ont amputé les ventes de 1,3%, sous l'effet de la dépréciation de plusieurs devises, notamment en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.



Sur le plan opérationnel, l'Ebitda a atteint 3,625 milliards d'euros, avec une marge de 15,4%, stable en Europe, en nette progression en Asie-Pacifique et en recul, conformément aux attentes, dans les Amériques.



Le résultat net courant a reculé de 6,3%, à 1,684 milliard d'euros. Le groupe souligne également la solidité de sa génération de trésorerie, avec un taux de conversion du cash-flow libre de 65%.



Parallèlement, Saint-Gobain a poursuivi la transformation de son portefeuille d'activités. Depuis le début de l'année, le groupe a annoncé près de 3 milliards d'euros de rotation de chiffre d'affaires, à travers 14 acquisitions et 9 cessions, renforçant son exposition aux marchés les plus porteurs, notamment en Asie, dans les pays émergents et en Amérique du Nord.



Pour le second semestre, Saint-Gobain anticipe une poursuite de la croissance de ses ventes dans l'ensemble de ses régions. Le groupe table sur une progression de son activité en Europe, malgré des situations contrastées selon les pays, ainsi qu'en Amériques et en Asie-Pacifique, où la croissance devrait rester soutenue par l'Inde et l'Asie du Sud-Est.



Malgré un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le groupe confirme ses perspectives pour 2026 et vise une marge d'EBITDA supérieure à 15 %, misant sur la résilience de son modèle, la poursuite de son recentrage stratégique et une exécution opérationnelle rigoureuse