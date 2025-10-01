Saint-Gobain annonce être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique.

Cette société est un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge.

Avec un chiffre d'affaires estimé à environ 75 millions d'euros en 2025 et des effectifs de 123 collaborateurs, SFIC Belgique opère un réseau de 10 agences qui couvre l'ensemble de la Belgique.

Ce projet pourra être finalisé d'ici fin 2025. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille du Groupe.