Saint-Gobain fixe ses objectifs à horizon 2030

Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 'Lead & Grow', Saint-Gobain fait part d'objectifs rehaussés sur la période 2026-2030, dont une marge d'EBITDA entre 15 et 18%, un taux de conversion du cash-flow libre supérieur à 50% et un ROCE de plus de 13%.



Le groupe de matériaux de construction anticipe aussi une croissance moyenne du chiffre d'affaires à un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre ('mid-single digit') en monnaies locales avec une surperformance de 1 à 2 points par rapport aux marchés.



Cette surperformance reposera selon lui sur 'une offre inégalée de solutions, qui apporte performance et durabilité aux bâtiments et qui prend de l'ampleur sur les marchés du non-résidentiel et des infrastructures'.



Sa stratégie prévoit environ 12 MdsEUR en investissements de croissance et en acquisitions sur 2026-2030, ainsi que la poursuite de l'optimisation du profil du groupe en visant une rotation d'actifs de plus de 20% du chiffre d'affaires d'ici 2030.



En termes de redistribution, Saint-Gobain affiche son intention de mener une 'politique actionnariale attractive' visant environ 8 milliards d'euros distribués d'ici 2030 sous forme de dividendes et de rachats d'actions.