Saint-Gobain annonce l'inauguration de son usine CertainTeed de plaques de plâtre à Sainte-Catherine, près de Montréal. Ce site devient la première usine zéro carbone (scope 1 et 2) en Amérique du Nord et la plus grande au monde à fonctionner uniquement à l'électricité renouvelable.

La modernisation et l'ouverture d'une nouvelle ligne ont accru la capacité de 40% tout en réduisant la consommation énergétique de 30% et les émissions annuelles de CO? d'environ 44 000 tonnes.

'Ce projet renforce notre position de leader au Canada et permet d'accélérer notre croissance, triplée en 3 ans', a indiqué en substance Mark Rayfield, Directeur général de Saint-Gobain Amérique du Nord.

Cette usine est la deuxième du Groupe alimentée à 100% en électricité renouvelable après celle de Fredrikstad en Norvège, illustrant son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.