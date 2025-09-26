Saint-Gobain annonce l'inauguration de son usine CertainTeed de plaques de plâtre à Sainte-Catherine, près de Montréal. Ce site devient la première usine zéro carbone (scope 1 et 2) en Amérique du Nord et la plus grande au monde à fonctionner uniquement à l'électricité renouvelable.
La modernisation et l'ouverture d'une nouvelle ligne ont accru la capacité de 40% tout en réduisant la consommation énergétique de 30% et les émissions annuelles de CO? d'environ 44 000 tonnes.
'Ce projet renforce notre position de leader au Canada et permet d'accélérer notre croissance, triplée en 3 ans', a indiqué en substance Mark Rayfield, Directeur général de Saint-Gobain Amérique du Nord.
Cette usine est la deuxième du Groupe alimentée à 100% en électricité renouvelable après celle de Fredrikstad en Norvège, illustrant son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.