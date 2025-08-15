Jefferies a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 140,3 euros sur Saint-Gobain en perspective de la journée d'investisseurs du 6 octobre prochain, qu'il dit considérer comme un catalyseur 'clé' pour le titre du fabricant français de matériaux de construction.
Le courtier américain s'attend en effet à ce que le groupe dévoile de nouveaux objectifs à cinq ans susceptibles de faire apparaître une prévision de croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché, accompagnée d'une perspective d'amélioration au niveau des marges bénéficiaires comme de la rentabilité des capitaux investis (ROCE).
De son point de vue, le CMD devrait permettre de rappeler au marché l'écart de valorisation significatif que le titre accuse vis-à-vis de ses comparables, comme l'illustre le potentiel haussier de 45% induit par son objectif de cours actuel.
15/08/2025
