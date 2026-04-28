Saint-Gobain monte, RBC voit une opportunité à saisir

Le spécialiste des matériaux de construction se hisse parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 mardi matin, profitant du relèvement de la recommandation de RBC qui voit dans la sous-performance récente du titre un point d'entrée intéressant pour revenir à l'achat.

Vers 10h30, l'action du géant français des matériaux de construction gagne 0,9% au-delà de 78 euros alors que le CAC progresse de moins de 0,1% au même moment.



RBC a annoncé ce matin avoir relevé son opinion sur le titre de "performance en ligne avec le marché" à "surperformance", avec un objectif de cours maintenu à 95 euros.



L'un des titres les plus séduisants du secteur



Les analystes de la banque canadienne mettent en évidence un profil risque/rendement redevenu plus attractif après le récent repli du cours de Bourse, tout particulièrement au vu (1) de la maîtrise des prix (pricing power) dont dispose le groupe, comme en a témoigné l'évolution de ses tarifs durant la période 2021-2024, (2) d'un environnement moins défavorable dans la toiture aux Etats-Unis et (3) d'un bilan solide autorisant la réalisation d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) relutives.



Saint-Gobain affiche encore une baisse de près de 10% depuis le début de l'année alors que l'indice STOXX européen du secteur de la construction a progressé de plus de 1%.



Ce repli a ramené sa valorisation à une décote de 41% par rapport à ses comparables, fait remarquer RBC, alors que la moyenne à 10 ans se situe à 39%, ce qui en fait l'un des titres les plus séduisants dans le secteur selon l'établissement nord-américain.