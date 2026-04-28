Vers 10h30, l'action du géant français des matériaux de construction gagne 0,9% au-delà de 78 euros alors que le CAC progresse de moins de 0,1% au même moment.

RBC a annoncé ce matin avoir relevé son opinion sur le titre de "performance en ligne avec le marché" à "surperformance", avec un objectif de cours maintenu à 95 euros.

L'un des titres les plus séduisants du secteur

Les analystes de la banque canadienne mettent en évidence un profil risque/rendement redevenu plus attractif après le récent repli du cours de Bourse, tout particulièrement au vu (1) de la maîtrise des prix (pricing power) dont dispose le groupe, comme en a témoigné l'évolution de ses tarifs durant la période 2021-2024, (2) d'un environnement moins défavorable dans la toiture aux Etats-Unis et (3) d'un bilan solide autorisant la réalisation d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) relutives.

Saint-Gobain affiche encore une baisse de près de 10% depuis le début de l'année alors que l'indice STOXX européen du secteur de la construction a progressé de plus de 1%.

Ce repli a ramené sa valorisation à une décote de 41% par rapport à ses comparables, fait remarquer RBC, alors que la moyenne à 10 ans se situe à 39%, ce qui en fait l'un des titres les plus séduisants dans le secteur selon l'établissement nord-américain.