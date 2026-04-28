Saint-Gobain monte, RBC voit une opportunité à saisir
Le spécialiste des matériaux de construction se hisse parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 mardi matin, profitant du relèvement de la recommandation de RBC qui voit dans la sous-performance récente du titre un point d'entrée intéressant pour revenir à l'achat.
Vers 10h30, l'action du géant français des matériaux de construction gagne 0,9% au-delà de 78 euros alors que le CAC progresse de moins de 0,1% au même moment.
RBC a annoncé ce matin avoir relevé son opinion sur le titre de "performance en ligne avec le marché" à "surperformance", avec un objectif de cours maintenu à 95 euros.
L'un des titres les plus séduisants du secteur
Les analystes de la banque canadienne mettent en évidence un profil risque/rendement redevenu plus attractif après le récent repli du cours de Bourse, tout particulièrement au vu (1) de la maîtrise des prix (pricing power) dont dispose le groupe, comme en a témoigné l'évolution de ses tarifs durant la période 2021-2024, (2) d'un environnement moins défavorable dans la toiture aux Etats-Unis et (3) d'un bilan solide autorisant la réalisation d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) relutives.
Saint-Gobain affiche encore une baisse de près de 10% depuis le début de l'année alors que l'indice STOXX européen du secteur de la construction a progressé de plus de 1%.
Ce repli a ramené sa valorisation à une décote de 41% par rapport à ses comparables, fait remarquer RBC, alors que la moyenne à 10 ans se situe à 39%, ce qui en fait l'un des titres les plus séduisants dans le secteur selon l'établissement nord-américain.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.