Saint-Gobain poursuit son recentrage avec la cession de ses activités nordiques de distribution

Le spécialiste des matériaux de construction a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de céder ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement exploitées sous la marque Dahl, à Kesko, un acteur majeur du négoce en Europe du Nord.

L'activité concernée, leader de la distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage dans les trois pays, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025. Elle emploie près de 2 700 personnes et s'appuie sur un réseau de 190 points de vente.



La transaction repose sur une valeur d'entreprise de 1,518 milliard d'euros, soit un multiple de 10,4 fois l'EBITDA 2025 incluant les dettes locatives (IFRS 16), ou de 14,6 fois l'EBITDA hors dettes locatives.



La finalisation de l'opération est attendue au début de l'année 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et de l'achèvement des procédures habituelles d'information et de consultation des représentants du personnel.