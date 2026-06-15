Saint-Gobain s'envole après la cession de sa filiale Dahl

Le spécialiste des matériaux de construction (+5%) caracole en tête du CAC 40 après avoir annoncé la cession de Dahl, sa filiale scandinave de distribution de produits de plomberie et de chauffage, au distributeur finlandais Kesko pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

Leader de la distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, en Norvège et au Danemark, Dahl a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025. L'entreprise emploie près de 2 700 personnes et s'appuie sur un réseau de 190 points de vente.



La transaction valorise l'entreprise à 1,518 milliard d'euros, soit 10,4 fois son EBITDA 2025, dettes locatives (IFRS 16) incluses, ou 14,6 fois son EBITDA hors dettes locatives.



La finalisation de l'opération est attendue au début de l'année 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et de l'achèvement des procédures habituelles d'information et de consultation des représentants du personnel.



"Nous considérons cette cession comme positive, car Dahl n'a jamais vraiment trouvé sa place parmi les activités principales de Saint-Gobain dans les matériaux de construction, l'isolation et le verre. Cette transaction s'inscrit également dans la continuité de la simplification du portefeuille du groupe", estime Egor Sonin, analyste chez AlphaValue.



L'expert nuance toutefois son appréciation : "Nous souhaitons voir comment le produit de la vente sera réinvesti. L'utilisation la plus probable est celle de nouvelles opérations de fusion-acquisition, conformément à la stratégie récente de Saint-Gobain en matière d'allocation du capital".



L'action Saint-Gobain recule de 8% depuis le début de l'année. Le groupe publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 30 juillet prochain.