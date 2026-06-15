Saint-Gobain s'envole après la cession de sa filiale Dahl
Le spécialiste des matériaux de construction (+5%) caracole en tête du CAC 40 après avoir annoncé la cession de Dahl, sa filiale scandinave de distribution de produits de plomberie et de chauffage, au distributeur finlandais Kesko pour un montant de 1,5 milliard d'euros.
Leader de la distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, en Norvège et au Danemark, Dahl a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025. L'entreprise emploie près de 2 700 personnes et s'appuie sur un réseau de 190 points de vente.
La transaction valorise l'entreprise à 1,518 milliard d'euros, soit 10,4 fois son EBITDA 2025, dettes locatives (IFRS 16) incluses, ou 14,6 fois son EBITDA hors dettes locatives.
La finalisation de l'opération est attendue au début de l'année 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et de l'achèvement des procédures habituelles d'information et de consultation des représentants du personnel.
"Nous considérons cette cession comme positive, car Dahl n'a jamais vraiment trouvé sa place parmi les activités principales de Saint-Gobain dans les matériaux de construction, l'isolation et le verre. Cette transaction s'inscrit également dans la continuité de la simplification du portefeuille du groupe", estime Egor Sonin, analyste chez AlphaValue.
L'expert nuance toutefois son appréciation : "Nous souhaitons voir comment le produit de la vente sera réinvesti. L'utilisation la plus probable est celle de nouvelles opérations de fusion-acquisition, conformément à la stratégie récente de Saint-Gobain en matière d'allocation du capital".
L'action Saint-Gobain recule de 8% depuis le début de l'année. Le groupe publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 30 juillet prochain.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.