Saint-Gobain se sépare d'une activité dans les pays nordiques
Saint-Gobain annonce avoir signé, vendredi dernier, un accord avec le groupe Ecco, une société de capital-risque et un fonds d'investissement, pour la cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 100 MEUR en 2025, 270 employés et 32 points de vente, l'activité cédée distribue du carrelage et du mobilier de salle de bain avec Konradssons Kakel AB et Kakelspecialisten AB en Suède, ainsi que Flisekompaniet AS en Norvège.
Cette cession, dont les termes financiers ne sont pas précisés par Saint-Gobain, devrait être finalisée d'ici fin juillet 2026, après achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées.
Le géant français des matériaux de construction explique que cette transaction s'inscrit dans sa stratégie d'optimisation de son profil, en ligne avec les objectifs de son plan "Lead & Grow", sa feuille de route pour les années 2025 à 2030.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intra-groupe) est la suivante : Europe du Sud-Moyen-Orient-Afrique (33,4%), Europe du Nord (28,7%), Amériques (27%) et Asie-Pacifique (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.