Saint-Gobain a signé un accord définitif avec le groupe brésilien GG10, propriétaire de la marque G-Haus, pour la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil.

Tumelero exploite actuellement 16 magasins et 1 centre logistique dans l'État de Rio Grande do Sul. La société emploie environ 580 salariés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2024.

La transaction devrait intervenir d'ici fin 2025.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille du Groupe.