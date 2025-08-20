Saint-Gobain annonce que sa filiale CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport 'Western Sydney', pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros).
La transaction devrait être finalisée le 19 décembre.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de près de 16x avec un rendement supérieur à 2%.
Saint-Gobain va vendre un terrain près de Sydney pour 320 MEUR via CSR
