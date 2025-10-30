Le chiffre d'affaires progresse de +1,3% en monnaies locales au troisième trimestre. Il bénéficie d'une stabilisation à données comparables (-0,2%), portée par la bonne dynamique de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine et par le retour à la croissance en Europe, malgré le repli de l'Amérique du Nord.

A données réelles, le chiffre d'affaires s'inscrit à 11,42 milliards d'euros au troisième trimestre 2025 (-1,3%), compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro avec un effet de change de -2,6%, en particulier dans la Région Amériques.

Le groupe s'attend à une reprise progressive pays par pays en Europe, un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés et une croissance en Asie Pacifique principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie.

Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%