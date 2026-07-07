Saipem décroche un contrat de 2 milliards de dollars

Le spécialiste italien des services pétroliers, via sa filiale indonésienne, vient de remporter un contrat d'envergure majeure pour le projet "Kutei North Hub". Une opération d'environ 2 milliards de dollars qui consolide ses positions dans l'ingénierie offshore de haute technicité.

En coentreprise avec le constructeur local PT Tripatra, le groupe italien a été sélectionné pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Le projet, situé dans le bassin de Kutei au large de l'est de Kalimantan en Indonésie, émane d'Eni North Ganal, entité contrôlée conjointement par les géants Eni et Petronas.



Un chantier titanesque sur 4 ans



Pour Saipem, la part du contrat s'élève à elle seule à environ 2 milliards de dollars américains, confirmant la dynamique de croissance des investissements dans les infrastructures énergétiques de la région. Le calendrier est serré : l'exécution des travaux est estimée à 48 mois. Le périmètre de Saipem englobera l'intégralité de la chaîne de valeur, de la gestion de projet et l'ingénierie de détail jusqu'à la mise en service et le démarrage technique du FPSO.



Ce projet s'intègre dans un hub énergétique plus vaste, visant à relier les gisements sous-marins à la nouvelle unité flottante, avant d'exporter le gaz vers l'usine de GNL de Bontang et le réseau domestique indonésien.