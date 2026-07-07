Saipem décroche un contrat de 2 milliards de dollars
Le spécialiste italien des services pétroliers, via sa filiale indonésienne, vient de remporter un contrat d'envergure majeure pour le projet "Kutei North Hub". Une opération d'environ 2 milliards de dollars qui consolide ses positions dans l'ingénierie offshore de haute technicité.
En coentreprise avec le constructeur local PT Tripatra, le groupe italien a été sélectionné pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Le projet, situé dans le bassin de Kutei au large de l'est de Kalimantan en Indonésie, émane d'Eni North Ganal, entité contrôlée conjointement par les géants Eni et Petronas.
Un chantier titanesque sur 4 ans
Pour Saipem, la part du contrat s'élève à elle seule à environ 2 milliards de dollars américains, confirmant la dynamique de croissance des investissements dans les infrastructures énergétiques de la région. Le calendrier est serré : l'exécution des travaux est estimée à 48 mois. Le périmètre de Saipem englobera l'intégralité de la chaîne de valeur, de la gestion de projet et l'ingénierie de détail jusqu'à la mise en service et le démarrage technique du FPSO.
Ce projet s'intègre dans un hub énergétique plus vaste, visant à relier les gisements sous-marins à la nouvelle unité flottante, avant d'exporter le gaz vers l'usine de GNL de Bontang et le réseau domestique indonésien.
Saipem SpA est une société italienne active en tant que prestataire dans le secteur pétrolier et gazier, notamment dans les zones reculées et en eaux profondes. Elle fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de projet et de construction, ainsi que la conception et la réalisation de projets offshore et onshore. En outre, la société propose également des technologies pour la valorisation du gaz et l’exploitation du pétrole lourd. Elle est organisée en cinq divisions : Ingénierie et construction onshore, Ingénierie et construction offshore, Forage onshore, Forage offshore et XSIGHT. La division Ingénierie et construction opère à la fois onshore et offshore. Les activités offshore comprennent les plateformes, les terminaux maritimes, les pipelines et le développement de gisements en eaux profondes. Les activités onshore se concentrent sur la pose de pipelines et l’installation d’usines, d’équipements et de structures flottantes. L’unité d’activité Forage mène des programmes de forage dans des environnements onshore et offshore à l’échelle mondiale.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.