Saipem remporte un nouveau contrat en Mer Noire turque

Saipem annonce s'être vu attribuer un nouveau contrat offshore par la Turkish Petroleum OTC, dans le cadre de la prolongation de la 3e phase du projet de développement du champ gazier de Sakarya dans la partie turque de la Mer Noire.

Le contrat, d'une valeur d'environ 425 millions de dollars et d'une durée d'environ deux ans et demi, sera géré en continuité avec le contrat signé en septembre 2025 pour la 3e phase du développement du champ Sakarya.



Le champ de travail de Saipem couvre l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) de 3 pipelines supplémentaires, pour un total d'environ 153 km, avec des structures sous-marines associées.



Ces équipements permettront de relier la nouvelle réserve de gaz naturel récemment découverte dans le champ de Goktepe aux installations de phase 3 de Sakarya. La campagne offshore sera menée par le navire Castorone de Saipem au 2e semestre 2027.



"L'attribution de ce nouveau contrat confirme la position de Saipem en tant que partenaire stratégique pour les grands projets du pays, tout en contribuant au développement durable du marché énergétique turc", affirme le groupe parapétrolier italien.