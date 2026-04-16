SAL Saudi Logistics Services Company se trouve au cœur d'un défi de valorisation : alors que l'entreprise profite de la dynamique des infrastructures, portée par l'accélération des volumes de fret et l'extension de ses services, le marché reste sceptique. Le titre s'échange avec une décote marquée, malgré les ambitions du Royaume de devenir un hub logistique régional incontournable.

Le secteur du fret et de la logistique en Arabie saoudite connaît une transformation radicale, passant du statut d'acteur régional à celui de carrefour stratégique mondial. Soutenu par les 133,3 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures prévus par la "Vision 2030", le Royaume repense son rôle au sein des corridors commerciaux internationaux.

Grâce à son emplacement géographique privilégié reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, l'Arabie saoudite développe des réseaux multimodaux promettant des transits plus rapides que les routes traditionnelles du canal de Suez. Parallèlement, les hubs de commerce électronique en zones sous douane réduisent les délais de dédouanement à moins de deux heures, un atout décisif pour la logistique transfrontalière.

Cet effort de modernisation génère une croissance tangible : le marché est passé de 27,1 milliards USD en 2025 à environ 28,7 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 37,8 milliards USD d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,7 %, selon le cabinet d'intelligence économique Mordor Intelligence.

Toutefois, certains défis tempèrent cet optimisme : une pénurie prévue de 663 000 travailleurs d'ici 2030 menace de réduire la croissance de 110 points de base, tandis que les obligations de "saoudisation" et le plafonnement des heures de travail font grimper les tarifs de transport longue distance de 7 %. Le projet de pont terrestre ferroviaire du Golfe, d'un montant de 100 milliards USD, promet de contourner l'engorgement de Suez et de réduire de huit jours le transit entre Mumbai et l'Europe, mais la capacité limitée des wagons pour les produits de grande consommation pourrait retarder sa pleine exploitation.

Avec 59 centres logistiques intérieurs couvrant 100 millions de m2 sous concessions de partenariat public-privé et le port sec de Riyad traitant 950 000 EVP par an, l'ambition du Royaume de ramener les coûts logistiques à 6 % du PIB redessine progressivement les chaînes d'approvisionnement du Moyen-Orient grâce à l'automatisation et aux infrastructures modernes.

Dans ce contexte, SAL s'impose comme le champion national de la logistique, pilier de l'écosystème du fret aérien saoudien. Opérant via trois segments (manutention au sol, logistique et zones logistiques), la société assure le mouvement du fret dans 19 aéroports du pays. Avec près d'un million de tonnes de fret traitées annuellement, plus de 140 000 m2 de terminaux de fret, 45 000 m2 d'entrepôts, plus de 200 clients et un effectif dépassant les 2 600 employés, SAL est le socle des ambitions logistiques du Royaume.

En plein essor

SAL a clôturé l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard SAR, en hausse de 5 % sur un an, témoignant d'un retour à une croissance normalisée après une base exceptionnelle en 2024. Le dernier trimestre s'est avéré plus dynamique, avec des revenus en hausse de 25 % sur un an au T4 25, à 509 millions SAR. Cette croissance a été portée par la vigueur saisonnière des volumes de manutention au sol, une expansion continue à deux chiffres dans la logistique et une amélioration de la qualité des revenus grâce à l'élargissement de l'offre de services et à l'acquisition de nouveaux clients.

Le levier opérationnel a permis de transformer cette dynamique commerciale en résultats solides. L'EBIT a atteint 727 millions SAR (+2,5 % sur un an), avec une marge d'EBIT de 42,6 %, en repli de 85 points de base malgré un contrôle rigoureux des coûts et des gains d'efficacité. Le bénéfice net a progressé plus rapidement, grimpant de 5,6 % sur un an pour s'établir à 698 millions SAR. La hausse des volumes, l'amélioration de la productivité et une gestion rigoureuse des marges, particulièrement dans la manutention au sol, ont soutenu la croissance des résultats en dépit des investissements continus dans les capacités logistiques.

Scepticisme du marché

Malgré les solides progrès opérationnels de l'entreprise, les investisseurs se montrent prudents, entraînant une baisse du titre de 5,7 % et ramenant la capitalisation boursière à 13,7 milliards SAR (3,7 milliards USD). La déconnexion de valorisation est frappante : l'action s'échange désormais à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 19,4x sur la base des estimations de résultats 2026, soit une décote importante par rapport à sa moyenne historique sur trois ans de 26,5x.

Pourtant, la place financière reste sur la réserve, les cinq analystes suivant la valeur étant tous à "Conserver". Un objectif de cours consensuel de 179,4 SAR suggère un potentiel de hausse modeste de 4,9 % par rapport au cours actuel (171,4 SAR). Certains analystes entrevoient toutefois un potentiel plus élevé, estimant que le titre pourrait grimper jusqu'à 196,1 SAR, soit un gain de 14,4 % si l'optimisme finit par l'emporter.

Vents porteurs et zones de turbulences

La trajectoire de SAL reflète les ambitions logistiques du Royaume, idéalement placé pour tirer profit des dépenses d'infrastructure et de l'augmentation des flux de fret à mesure que la "Vision 2030" redessine les routes commerciales régionales. Cependant, l'entreprise doit composer avec des vents contraires croissants : les pénuries aiguës de main-d'œuvre menacent la capacité de montée en charge opérationnelle.

La concurrence s'intensifie également avec l'accès au marché de transporteurs étrangers, tandis que des risques d'exécution pèsent sur les calendriers d'infrastructure et l'utilisation des capacités. L'écart de valorisation suggère que les investisseurs intègrent ces incertitudes, attendant des signaux plus clairs montrant que la dynamique de croissance peut surpasser les défis structurels à venir.